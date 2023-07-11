شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا وعمرو الجزار ينتهيان من تسجيل أغنية "انبسط" وتطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى كل من مطرب المهرجانات أوكا وعمرو الجزار من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "انبسط" من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على جميع منصات السوشيال ميديا، وتحمل طابع البهجة والسعادة.





وطرح منذ فترة المطرب عمرو الجزار أغنية "اللى بحبه ده" مع حمو بيكا وأميرة الدهب، ويعكف خلال الفترة المقبلة على تسجيل عدد من الأغانى.

وطرح مؤخرًا مطرب المهرجانات أوكا أحدث أعماله الغنائية وهو مهرجان بعنوان "أنا"، على موقع يوتيوب، والأغنية من ألحان مصطفى أبو سريع، كلمات وتوزيع أوكا.

وطرح مطرب المهرجانات أوكا مؤخرا ايضا مهرجان بعنوان "أهو"، على موقع يوتيوب، والأغنية من ألحانه وكلماته بمشاركة ايسو، وميكس وماستر جورج يعقوب.

وطرح أوكا خلال الفترة الماضية أغنيات ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه"، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

وتعد أبرز أغنيات ألبوم أوكا الجديد هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية ألبومه بهذا الاسم، وتكون أغنية ضمن ألبومه الجديد بل وهى الأغنية الرئيسية له، وإذا بحثنا عن الأمر فنجد أن الاسم ليست له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لأسم "أوكا" الحقيقي وهو محمد صلاح.