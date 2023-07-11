وزارة الثقافة تُصدر الطبعات العربية للأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر المركز القومي للترجمة، في إطار خطة وزارة الثقافة، لدعم ورعاية المواهب في مجال الترجمة، الطبعات العربية من للأعمال الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، والتي أُقيمت تحت شعار "ترجم ..إبدع" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المركز القومي للترجمة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزيرة الثقافة: إصدار الأعمال الفائزة هي الخطوة التالية لاكتشافهم ليستكملوا مسيرة المترجمين المصريين

وقالت وزيرة الثقافة: "إن خطوة إصدار الأعمال للفائزين في المسابقة، هي الخطوة التالية لاكتشافهم، من أجل وضعهم على بداية الطريق، ليستكملوا مسيرة المترجمين المصريين، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية عمل الوزارة هي اكتشاف المواهب ورعايتها بكافة مجالات الفنون والآداب، لخلق أجيال من الموهوبين يحملون راية الإبداع المصري في كافة المجالات.

ووجهت وزيرة التهنئة للفائزين على صدور أعمالهم، وطالبتهم باستمرار الإنتاج الفكري حتى يثروا المكتبة العربية بمزيد من الكتب المترجمة.

الدكتورة كرمة سامي: احتفالية كبرى بمناسبة صدور الطبعات العربية

من جانبها، أوضحت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة صدور الطبعات العربية من الكتب الثلاثة التي فازت بمسابقة "شباب الجامعات المصرية" في دورتها الأولى، وأشارت أن الدورة الأولى من المسابقة شارك بها ٢٢ جامعة مصرية، توزعت على ١٨ لغة أجنبية، وأضافت أن كل فريق تكون من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم، لإكساب شبابنا ثقافة العمل الجماعي وخاصة في مجال الترجمة.

يُذكر أن الأعمال الثلاثة الفائزة في المرحلة النهائية للمسابقة هي :"علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة و القصص التي نحيا بها، تأليف أران ستيبي، ترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس، ويتكون من ريهام حسن الهواري، ريهام عبد العزيز صالح، عمر أحمد النمر، نوران إبراهيم عبد الرؤوف، ياسمين أشرف محمد حافظ، مراجعة دينا أحمد عبد العزيز رمضان وتقديم محمد العبد".

العمل الثاني هو: كتاب "المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية"، تأليف روربرت فرودمان، وترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد، ويتكون من محمد العشري، سمر حجازي، آية خضر، ومحمود مجدي، مراجعة مرسي عواد، ومن تقديم أحمد درويش".

أما العمل الثالث والأخير، هو: "رواية "القرية"، تأليف انتظار حسين، وترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويتكون من عثمان عبد الناصر، محمد محمدي، وهاجر قدري، تقديم عبد الرحيم الكردي ومراجعة أحمد عبد الرحمن".