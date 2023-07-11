شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مفاجآت فى حفل الفنانة سيمون يوم 22 يوليو بساقية الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سيمون لـ"الخليج 365" إن حفلها المقبل يوم 22 يوليو بساقية الصاوي بالزمالك سيحمل ثلاث مفاجآت منها أغنية جديدة ستغنيها لأول مرة، بالإضافة لأغنية من أغاني مطربي زمن الفن الجميل، أما المفاجأة الثالثة فلن تكشف عنها إلا خلال الحفل نفسه لجمهورها الذي سيحضر.

شاركت سيمون مؤخرًا في ندوة "فى حب أمل دنقل"، احتفاء بالذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصرى المرموق، وقامت النجمة المثقفة بإدارة الندوة، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكُتاب والأدباء العرب.

وطرحت مؤخرا سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".