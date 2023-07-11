شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير مسلسل "الحشاشين" الأيام الماضية، بطولة النجم كريم عبد العزيز، لينافس في دراما رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجى، ومنتج فنى فتحى إسماعيل، حيث بدأ صناع العمل التصوير لحين السفر إلى إحدى الدول لتصوير باقى مشاهد المسلسل، حيث سيمكث فريق العمل أكثر من شهر في تلك الدولة،

ويستعرض ”الخليج 365” قائمة الممثلين في مسلسل الحشاشين" وهم كالتالى: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى أنه هناك ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.