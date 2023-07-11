شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة ارتباط المطرب عزيز مرقة بالمذيعة لينا الطهطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية، خبر إرتباط المذيعة لينا الطهطاوى بالمطرب عزيز مرقة، وتوقع البعض أن هذه الصور من حفل خطوبتهما، ونشر عزيز مرقة صورة لهما وكتب عليها "مجننانى".

ولكن الصور المتداولة لعزيز مرقة ولينا الطهطاوي، هي من كواليس تصوير كليب جديد لعزيز بعنوان مجنناني، وتظهر لينا الطهطاوى فى الكليب موديل.

وأحيا المطرب الأردني عزيز مرقة حفلا غنائيا، الأيام الماضية في ساقية الصاوى، وقدم مجموعة من أغانيه المميزة، وأبرزها: ياباي، بنت الناس، مافي منك، بتحلوي في عيني، مين قالك، ضلك ابكي، بحبك للسما، الحب الكبير، بنت قوية.

وطرح مؤخرا الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

وحل الفنان عزيز مرقة ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مؤخرا عبر قناة cbc، حيث كشف، تفاصيل غضبه من سخرية البعض على اسمه قائلا إن اسم "مرقا" كان سبب كبير في شهرته ، متابعا :"تحدثت مع والدى وشقيقى على اسم مرقة فشقيقى قال لى اجعل اسمك عزيز فقط ولكن والدى اعترض وقال لى إن مرقة المحاربين الذين جاءوا مع صلاح الدين الأيوبى لتحرير القدس".