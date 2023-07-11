شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب:أبويا أحلى حاجة فى عمرى..وتطلب من الجمهور الدعاء لمروره بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الفنانة مى كساب، من جمهورها الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشرت صورة مع والدها من حفل زفافها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت مى، قائلة:"أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

يذكر أن الفنانة مى كساب حققت نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ودارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.