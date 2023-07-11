رغم أسعارها المرتفعة.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالكامل في مراسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الهضبة عمرو دياب الصيفي المنتظر في الساحل الشمالي، عن نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها، والتي يفتتح بها عمرو دياب موسمه الغنائي الصيفي 2023.

موعد ومكان حفل عمرو دياب في مراسي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 14 من يوليو الجاري، على أحد الشواطىء الكبرى في مراسي، وهو أول حفلات دياب الصيفية في 2023.

بوستر حفل عمرو دياب في مراسي

أغنية قولي إسمي عمرو دياب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال أغنية “قولي إسمي”، اتلي تط طرحها عبر منصة الموسيقى الشهيرة أنغامي، وتصدرت قائمة الاكثر استماعًا في الدول العربية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

وتقول كلماتها" قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

وإتفاجئت طلعلي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترا

أغنية خلص على قلبي عمرو دياب

قد طرح عمرو دياب حديثًا أغنية خلص على قلبي عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية “خلص على قلبي:

قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام