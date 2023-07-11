إيمان البحر درويش.. تعليق "الموسيقيين" على صورته المتداولة

ياسر رشاد - القاهرة - تفاجأ جميع محبي الفنان إيمان البحر درويش، بصورة صادمة له، نشرتها ابنته أمينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقة:" سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش".





حيث أظهرت الصورة الفنان إيمان البحر درويش، ملازمًا للفراش، تبدو عليه ملاح الكبر والتعب الشديد، وهو ما أصاب الكثيرون بالحزنوالزعل الشديد.





تعليق نقابة المهن الموسيقية





وبعد تداول الصورة سرعان ما صرح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، وأكد أن النقابة تحاول التواصل معأسرة الفنان إيمان البحر درويش، وأن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي لـ الوصول لأرقام تليفونية لأسرته حتى تقومالنقابة بدورها على وجه السرعة، وتقديم الدعم لهم.



وكان الفنان إيمان البحر درويش يعاني منذ فترة من حالة اكتئاب شديدة، تسببت في تدهور حالته الصحية النفسية،وهو ما كان له أثره الشديد في ضعف المناعة، والإصابة بعدد من الأمراض،

ويُذكر أن الفنان إيمان البحر درويش عين نقيبًا للموسيقيين عام 2012، وشارك في بطولة العديد من الأفلام منها :" "طير في السماء،تزوير في أوراق رسمية، حكاية في كلمتينة وكذلك مسلسل "حبيبي الذي لا أعرفه".





كما شارك بدور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضا في مسرحية "بنت الحكومة"، كما أسس شركة لإنتاج شرائطالكاسيت باسم "شركة أمواج" وقام بإنتاج ألبوماته بنفسه، وأعد عدد من الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات لبعضالمسلسلات التلفزيونية.