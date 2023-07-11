ياسر رشاد - القاهرة - تساؤلات عديدة تُطرح من محبي الفنان إيمان البحر درويش، حول سبب نشر ابنته صورة وهو يلزم فراش المرض ويظهر عليه ملامح المرض، بعد تعرضه لوعكة صحية، وواجهت أمنية البحر، انتقادات شديدة من قبل رودا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها لصورة والدها وهو على سرير المرض .

وبحث المصريون عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، خاصة أن الصورة التي نشرتها نجلته تظهر أعراض تغلب المرض عليه، وتدهور حالته الصحية، سائلين الله عزوجل أن يتمم شفاءه على خير.

ونشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، الصورة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش"، مما دفع كل محبي الفنان القدير للدعاء له بالشفاء العاجل.

إيمان البحر درويش.. ابنته تكشف سبب نشر صورته على فراش المرض

وكانت امنية البحر، نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في وقت سابق، منشور تعليقًا على حبس شقيقها، إثر حادث طريق بسيارته الخاصة مما أدى إلى وفاة طفل، وإصابة أخرين، " الناس ال بتقول ان اسلام ايمان البحر بيتعامل في قسم سيدي جابر معاملة ابن فنان.. فا احب اوضح ان اسلام في الحجز من امبارح ماطلعش و لا حتى عارفه اشوفه وانا لو نزلت صوره ابويا الكل هايعرف حاله الفنان ايه"، وبعد ذلك، نشرت مساء أمس صورة للفنان إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض .

وانهالت التعليقات من قبل محبي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالشفاء، فيما وجه عدد أخر من محبي الفنان اللوم لأبنة إيمان البحر درويش؛ لنشرها صورة بهذا المشهد المؤلم لكل محبي الفنان القدير، حيث أن الصورة ظهرت ملامح وجهة وسيطرة المرض عليه وغير قادر على النهوض والتحرك من سرير المرض .

تعدّ هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من متاعب صحية منذ أكثر من عامين، وتبيّن أن هذه صورة قديمة.

واتضح أن ابنة الفنان أعادت نشر صورة قديمة لوالدها تعود لعام 2021، وطلبت من الناس الدعاء له هذه الأيام، إلا أن تلك الخطوة لم تمر مرور الكرام، حيث انتقد البعض ما فعلته أمنية، معتبرين أن من غير اللائق نشر صورة لقامة فنية بهذه الحالة، وفق التعليقات.

جدير بالذكر أن إيمان البحر درويش، عمل في الماضي على إعادة إحياء أعمال جده، سيد درويش، فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبيراً في معظم المنطقة العربية، برغم اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

إضافة إلى ذلك فأنه أجاد بالتمثيل، خصوصا في فيلم "حكاية في كلمتين" حيث قام بدور البطولة مع الفنانة ليلى علوي، إلى درجة أن عرض الفيلم استمر أكثر من عام. كما أدى دور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضا في مسرحية "بنت الحكومة" ووضع أيضا بعض الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات لبعض المسلسلات التلفزيونية، بحسب الوارد بسيرته.