شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يشكر المخرج مراد منير .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، بالشكر للمخرج الكبير مراد منير، وذلك لايثاره الإبداع على نفسه، حيث أن البيت الفني للمسرح قد اختار عرضا من عروضه المتقدمة للمسابقة الرسمية وهو عرض "ياسين وبهية" إخراج نجله يوسف مراد منير، كما تشارك في العرض ابنته ليلى مراد منير، فرفعا للحرج عن المهرجان اعتذر المخرج الكبير مراد منير عن وجوده عضوا في لجنة التحكيم في الدورة الـ 16، وبعد اعتذاره توجه له إدارة المهرجان الشكر والتقدير. وستعلن خلال أيام عن أسماء لجنة التحكيم للدورة السادسة عشرة.

وكان المخرج مراد منير قد كتب عبر صفحته: تم اختياري عضو لجنة تحكيم في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، وصدر قرار وزارى بذلك ، واختارت لجنة البيت الفنى عرض يوسف مراد منير ابنى " ياسين وبهية " للتسابق فى المهرجان، وكان أمامي اختيار من اثنين إما أنا أو ابنى وحرصا على النزاهة اخترت .. ابلغت محمد رياض رئيس المهرجان اعتذارى عن عضوية لجنة التحكيم متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.