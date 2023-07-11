شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن: يا رب البطة الصفرا يكون وشها حلو عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع طرح البوسترات الدعائية لفيلم البطة الصفرا للنجم محمد عبد الرحمن استعدادا لطرحه في دور العرض في شهر أغسطس القادم، أكد عبد الرحمن فى بيان أن تحمل بطولة عمل سينمائي من أكثر التجارب الممتعة، ولكنها مسئولية كبيرة يتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور وتكون البطة الصفرا "وشها حلو عليا"

فيلم البطة الصفرا من بطولة غادة عادل و محمد عبد الرحمن ، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تجسد غادل عادل دور زعيمة عصابة ويعاونها الفنان محمد عبد الرحمن في عمليات السطو، قبل أن يتورطا في مشاكل جمة وسط مواقف كوميدية.

ويعتبر فيلم البطة الصفرا هي البطولة المطلقة الثالثة لـ محمد عبد الرحمن بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.