شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بعد قليل للكشف عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان العلمين مؤتمرا صحفيا، بعد قليل بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في تمام الساعة 5 مساء بنورث سكوير.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجارى ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.