شكرا لقرائتكم خبر عن دموع نبيلة عبيد في فيلم تسجيلي عن المنتج محمد قزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد شهادتها عن المنتج السينمائي الراحل محمد قزاز ، ضمن فيلم تسجيلي عنه يجري تصويره ليُعرض في الاحتفالية التي ينظمها مهرجان السينما العربية بدورته الأولى بمدينة شرم الشيخ تكريما لمسيرته.

واستقبلت نبيلة عبيد نجلي المنتج " عمرو" و"يوسف" قزاز ، ولم تتمالك دموعها وهي تحكي أمام الكاميرا عن علاقتها الإنسانية الطويلة بمحمد قزاز، أول سعودي يتخرج في معهد السينما بمصر، وعن مواقفه النبيلة معها، وكيف كانت تعتبره مستشارها الأمين وتلجأ إليه وتستشيره في كل أمورها الفنية والشخصية، ودائما ما كان يرشدها إلى القرار الصحيح.





ونجحت أسرة محمد قزاز في الحصول على شهادات مهمة من عدد كبير من مشاهير السينما والميديا في مصر والعالم العربي الذين ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع المنتج الراحل كشفوا فيها عن جوانب مهمة من سيرته كواحد من أبرز المنتجين طوال أكثر من ثلاثين سنة قدم فيها أعمالا تعد من العلامات في تاريخ السينما المصرية والعربية.