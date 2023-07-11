العوضي ينشر صورة عارية له.. وياسمين عبدالعزيز تتغزل به أمام المتابعين: “مين المز ده؟” – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:48 مساءً - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بصورة جديدة له على الشاطيء.

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من محبيه وخاصة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي كتبت تعليق قالت فيه “ايه المز دا”.

ياسمين عبد العزيز تتغزل بالعوضي

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من اللقطات الرومانسية بين العوضي وياسمين عبد العزيز خلال إجازتهما الصيفية.

ونشر العوضي، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام“، وظهر فيها من إمام البحر، وعلق: “صباح الروقان على كل إخواتي”.

وانهالت عليه تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: “بتعمل فورمة من ورايا”، “صباح الفل” ، “أحلى صباح”، “أحلى على الأحلى”.

انفصال فني بين العوضي وياسمين

من ناحية أخرى، أعلن النجم أحمد العوضي انفصاله فنيًا عن النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «ضرب نار» في موسم دراما رمضان 2023 الماضي.

وقال أحمد العوضي في تصريحاته الصحفية، إنَّ هذا الانفصال الفني لا يعني عدم عودتهما للتعاون من جديد، مضيفًا: «ليس لدي أي مانع في التعاون مع ياسمين من جديد، فقد سعدت واستمتعت بالعمل معها في أعمالنا الأخيرة».

آخر أعمال ياسمين والعوضي

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قصة مسلسل «ضرب نار »

تدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتشات سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا وهناك يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع “عبايات” يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخوها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

كما يواصل أحمد العوضي تحضيراته لفيلمه الجديد البلدوزر، الذي يظهر خلاله كبطل في الـ MMA، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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