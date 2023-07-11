ابنة أنس نصري شقيق أصالة كبُرت وباتت تضجّ أنوثة.. شاهدوا جمالها بحفل زفاف والدها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:48 مساءً - احتفلت النجمة أصالة نصري قبل عدة أيام بعقد قران شقيقها أنس نصري على الشابة نهال بدر في أجواء عائلية مميّزة سيطر عليها الطابع السوري التقليدي.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية من الحفل ظهرت في إحداها والدة أصالة، السيدة عزيزة وهي ترقص بفرح مع حفيدها خالد، بينما كان العريس يراقص ابنته “أصالة”.

ظهور نادر لابنه أنس نصري

ولفتت ابنته “أصالة” الأنظار بعدما كبُرت وباتت شابة في غاية الجمال والأناقة، حيث ظهرت بفستان سهرة باللون الأخضر يبرز أنوثتها وكانت تضجّ جمالاً وأنوثة وهي ترقص وتهتم بوالدها العريس.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع ونالت إعجاب الآلاف من محبي النجمة السورية، وتغزل الكثير من الجمهور بجمال أصالة الصغيرة وملامحها بعدما باتت شابة في غاية الجمال، وأشادوا بأناقتها.

حفل زفاف أنس نصري

وكانت عائلة أنس قد احتفلت بزفافه في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط أجواء مميزة حيث شارك بالغناء خلال الحفل عدد من النجوم.

وحضر حفل زفاف شقيق أصالة مجموعة من نجوم الفن، واجتمعت أصالة مع زوجها فائق حسن، وابنتها شام الذهبي وزوجها، وأحيا الفرح كل من رامي صبري، أحمد سعد وعدد كبير من الفنانين.

ظهرت في الصور أصالة وأسرتها برفقة شقيقها والعروس، واختارت أصالة أن ترتدي فستان أنيق من اللون الفوشيا، أما ابنتها شام فتألقت بفستان شبابي من اللون الأسود.

وكشفت الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا عن قوة العلاقة بين أصالة وأسرتها، حيث ظهرت أصالة مع زوجها فائق حسن وبرفقة أبنائها الأربعة وزوج ابنتها. وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع ظهور أصالة وعائلتها، وأبدوا إعجابهم بالترابط الأسري وعلاقتها المميزة بعائلتها.

يُشار إلى أن شقيق أصالة، أنس نصري احتفل بخطوبته منذ عدة أشهر، وكتب عبر إنستجرام قائلًا: ‘منصفة وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا أيام جميلة كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا، محظوظ بكم وفي غاية السعادة بانضمام عائلة جميلة نقية محبّه إلى عائلتي، شكرًا آل نصري وشكرًا آل بدر على وجودكم في الحياة’.

أصالة تُهنئ شقيقها بزفافه: «مين أغلى منك»

من ناحية أخرى، أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن سعادتها بحفل زفاف شقيقها أنس نصري على شقيقة الإعلامية أميرة بدر، الذي احتفل به السبت الماضي بأحد الفنادق الكبرى.

ونشرت أصالة صورًا ومقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “ومين أغلى منّ أنّوس يفرح لنفرح.. ومين أحلى نهال يختارها تشاركه العمر.. الله يسعدك حبيبي وتشوفوا كلّ الأيّام الحلوة والأصحاب المُحبّة الوفيّة وتكبّروا عيلتكم وتشوفوا على وشّ بعض كلّ النّجاح وكلّ التّوفيق ويحفظ لنا ياك ونشوف ولاد منّكم كتار، اجتمع بفرحكم أهلّ اشتقنا لهم وأصحاب غاليين وكان الوقت شوق ومحبًه وأحضان كبيرة وضحك وفرح .. أخي وحبيبي والسند الله يسعدك”.

كما نشرت شام الذهبي صورًا ومقطع فيديو، عبر خاصية “القصص القصيرة”، عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، وعلقت “عريس الأحلام، يقبرني القمر”.

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