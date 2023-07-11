زواج مصطفى شعبان بعد عزوبية طالت 50 سنة يُفجّر ضجة.. والمفاجأة بهوية عروسته النجمة الشهيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:48 مساءً - لاحقت شائعات الزواج عددا من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان والراقصة صافيناز، بعد أن انتشرت بعض الصور لهما على مواقع التواصل ظهرا فيها بالزي الرسمي لحفل الزفاف.

نشرت صافيناز عددا من الصور لها برفقة شعبان، وهي مرتدية فستان زفاف وتاج، بينما كان يرتدي الثاني بدلة الفرح، وردت على تعليقات المتابعين التي باركت لهما الزيجة.

شائعة زواج مصطفى شعبان وصافيناز

وكشف مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن هذه الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا، تعود الى مشاهد حفل زفاف جمع بين مصطفى وصافينار بمسلسل “أبو البنات” الذي عرض على الشاشة منذ 6 سنوات، وتم تصوير هذه المشاهد في مدينة شرم الشيخ، وجسدت صافيناز ضمن أحداثه دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها.

وقبلها بسنوات، نفى الفنان مصطفى شعبان شائعة زواجه من المطربة اللبنانية قمر بعد انتشار الشائعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً في تصريح صحفي إنها “شائعة عارية تماماً من الصحة”، مؤكداً أنه “لا يعرف قمر معرفة شخصية”.

وقال شعبان إنه “إذا أقدم على مثل تلك الخطوة، لن يخفيها، وسيقوم بإعلانها عبر الوسائل الإعلامية، لأنه لا يحبّ الاسرار، خاصة أن الزواج أمر شرعيّ، ولا يمكن أن يلومه أحد عليه”.

على الرغم من زواجه بأربع في مسلسل «الزوجة الرابعة» الذي قام ببطولته، الا ان الفنان مصطفى شعبان البالغ من العمر 51 عاما غير متزوج.

أسوأ ممثل في رمضان 2023

من ناحية أخرى، حصل الفنان مصطفى شعبان، على تصويت أسوأ ممثل من رابطة جوائز النقاد للدراما عن مسلسل “بابا المجال” ضمن الأعمال الدرامية فى شهر رمضان 2023 الماضى، وتم التصويت من خلال الجمهور فى جوائز النقاد للدراما العربية.

وكانت تلك النتيجة مفاجئة للبعض، لكن ما أكدته إدارة “جوائز النقاد للدراما العربية” أنها بتصويت الجمهور ولم تكن تابعه لاختيارات النقاد.

وكان فوجئ الجمهور بظهور اسم الفنان مصطفى شعبان فقط على التتر، دون كتابة باقي طاقم العمل المكون من، باسم سمرة، رياض الخولي، الفنانة القديرة سوسن بدر نسرين أمين، جومانا مراد.

مسلسل “بابا المجال”:

ويضم مسلسل “بابا المجال” مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، مصطفى شعبان، سوسن بدر، الفنانة جومانا مراد، الفنان رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، محمد رضوان، أحمد كشك، الفنانة الشابة هبه حسن، الفنانة فرح يوسف، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر ويكون تاجرا كبيرا لقطع غيار السيارات، ويعيشا لبطل في البداية ظروفا صعبة ويدخل في تحدٍّ مع نفسه ولم يستسلم لتحديات الحياة الكثيرة، ويستطيع إثبات نفسه في مجال التجارة ليطلق عليه بابا المجال، نظرا لحنكته ومهارته وتفوقه في مجال عمله.

وتم إذاعة المسلسل عبر قنوات شاشة النهار في الساعة 10 مساء، والعرض الأول في الساعة 2 صباحًا، والعرض الثاني في الساعة 9 صباحًا.

كما عرض المسلسل أيضا عبر شاشة النهار دراما في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في الساعة 4 صباحًا، وفي الساعة 8 صباحًا. إلى جانب عرضه على قناة SBC في الساعة 7.45 مساء، وعلي شاشة الأردن الساعة 9:15 مساء.

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