في ذكرى وفاته… شاهدوا صورة نادرة للابنه الوحيدة للفنان عبد المنعم مدبولي؛ نُسخة منه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:48 مساءً - حلت أول أمس الأحد 9 يوليو، ذكرى وفاة النجم الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، اذ رحل عن عالمنا عام 2006 بعد مثيرة فنية طويلة.

وتزامنا مع تلك المناسبة، تستعرض لكم “الخليج 365” صور نادرة لعبدالمنعم مدبولي مع ابنته والشبه الكبير الذي جمع بينهما.

عبدالمنعم مدبولي وحياته الأسرية

قبل أن يطرق عبدالمنعم مدبولي باب الغناء والتمثيل، تخرج من كلية الفنون التطبيقية وعمل بالتدريس فيها، بين النحت والرسم، زوجته وهي نجاة، كانت جارته وكذلك طالبة في كلية الفنون الجميلة، تعرف عليها وأحبها وتزوجها بعد قصة حب.

ابناء عبد المنعم مدبولي

أنجب منها مدبولي ثلاثة أبناء هم أمل ومحمد ومحمود، وطيلة سنواته الفنية سواء في مجال التمثيل أو الرسم، كانت نجاة هي الدعامة التي تصلب ظهره دوما، تحضر معه التصوير، ويأخذ رأيها في المشاهد المختلفة، وقالت إنها تهئ له الجو المثالي للعمل، وبدوره يستمع إليها مدبولي بحسب لقاء إذاعي نادر لهما.

أمل ممنوعة من الفن

أمل هي ابنته الوحيدة من زوجته نجاة، ولم يكن لمدبولي أسرة فقد توفي والده بينما كان 6 أشهر فقط، وهو ما أثر عليه إيجابيا بحسب ابنته أمل قي عدد من اللقاءات الإعلامية، وأكدت كذلك أن شخصيته في الواقع هي أقرب لـ”بابا عبده”، في مسلسل “أعزائي الأبناء شكرا”، فكان أبا حنونا يستمع إلى مشكلات أبنائه يحب قضاء وقته معهم، ومعظم وجباته يتناولها في البيت.

رفض مدبولي دخول ابنته الفن، وقال إنه يجب عليها أن تركز على حياة مهنية أخرى، وعملت أمل فترة كمحاسبة ثم تركت العمل لتتفرغ لبيتها وأولادها، وهي رغبة والدها سواء لها أو لأخواتها الشبان.

وأصبحت أمل هي الأكثر ظهورا في الإعلام تتحدث عن والدها وتظهر مقتنياته في القنوات الإعلامية المختلفة، وتتحدث كذلك عن إرثه الفني ليظل ذكر والدها خالدا بفضل ابنته الوفية.

وفي أحدث لقاء لها، عبرت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن فخرها الشديد بأن والدها واحد من الفنانين الكبار، قائلة “أنا بحسد نفسي والله على أبويا، وفخورة جدا أنه أبويا”.

ابنة عبد المنعم مدبولي: شخصية والدي قريبة من الشخصيات التي قدمها

وأضافت “أمل”، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن عبد المنعم مدبولي كان حنين جدا على أولاده خاصة أنه تربى يتيما، موضحة أن مدبولي كان رجلا عصاميا، وهذا أثر على طريقة تريبته لأولاده إذ أنه كان يرغب في أن يجعل كل أولاده متحملين للمسؤولية، “مش حابب حد يطلع متدلع”.

وتابعت، أنها تمتلك العديد من المواقف التي لا تنساها لوالدها عبد المنعم مدبولي، والذي كان يرغب من خلالها أن يجعلها تتحمل المسؤولية، “أنا عمري ما مشيت وقلت أنا بنت عبد المنعم مدبولي، أنا اتعلمت كتير منه بسبب كده”.

واستكملت، أن تربية الفنان الراحل لأولاده كان لها تأثير واضح على جميع أولاده، “في يوم من الأيام قالي أنا أقدر أجيب لك كل اللي نفسك فيه، بس مش هعمل كده، لأن لو استمتعي بكل حاجة دلوقتي هييجي عليكي يوم والحياة هتوقفك في مواقف صعبة وهتتحرمي ومش هتعرفي تواجهي وقتها”.

وأشارت، إلى أن شخصية عبد المنعم مدبولي الحقيقية قريبة من أعماله التي قدمها مثل فيلم “الحفيد” ومسرحية “ريا وسكينة” و”جدو عبده” وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تُنسى له.

وفاة عبد المنعم مدبولي

ورحل عن عالمنا الفنان عبد المنعم مدبولي في 9 يوليو 2006، تاركا لجمهور أعمالًا لاتنسى منها :ريا وسكينة في مارينا، لقاء السحاب، أين ذهب الحب، شمس يوم جديد، حدوتة بعد النوم، إمرأة تحت المراقبة، حب من ثلاثة أطراف، الرجل والليل، يوميات ونيس ج4، الجنزير، الزواج على طريقتي.

الخليج 365

الخليج 365