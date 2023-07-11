كأنها ياسمين صبري.. شيرين عبد الوهاب تفقد الكثير من وزنها الزائد وتصدم الجمهور! – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:54 مساءً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة أصدقائها في أحدث ظهور لها.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة أصدقائها وقد فقدت بعض من الوزن مرتدية ملابس أظهرت رشاقتها.

شيرين عبد الوهاب تستعيد رشاقتها

وكانت قد ظهرت شيرين في حفلاتها التي أحيتها بين الإمارات والسعودية، خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، بوزن زائد للغاية، ونصحها كثيرون من محبيها بضرورة عودتها إلى وزنها المثالي، لكي تبدو أكثر رشاقةً.

وكان اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب كان قد تصدر تريند محرك البحث غوغل خلال نهايات شهر يونيو الماضي، بعد أن انتشرت صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها حسام حبيب، وظهرت شيرين خلال هذه الصور السابقة أيضًا وقد فقدت وزنًا مبالغًا فيه وبشكل ملحوظ.

أسباب سمنة شيرين عبدالوهاب

خلال تصريحات سابقة، كانت شيرين عبدالوهاب قد كشفت عن أسباب زيادة وزنها، والتي لاحظها الجمهور خلال حفلها بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات العربية، موضحة أنها عانت من مشكلة بالرحم أدت إلى خضوعها لجراحة بالبطن، مُضيفة أنها غير منزعجة من التغييرات التي حدثت بشكل جسدها بعد الجراحة.

خلال تصريحاتها حول زيادة وزنها قالت عبد الوهاب: “أنا زايدة لأني بأخذ أدوية تحبس الماية في الجسم، بس بخضع لجلسات ماساج وماشية على نظام غذائي عشان أرجع لوزني الطبيعي”.

8 أغاني جديدة لـ شيرين

وعلى صعيد آخر، نشر الموزّع الموسيقي النابلسي صورة له عبر حسابه على إنستجرام برفقة شيرين اثناء تسجيل احدى الأغنيات التي ستصدر قريبًا،

وعلق الموزع الشهير على منشوره “لا داعي للتعليق، فقط الحبّ”. فيما رحّب متابعو النابلسي بعودة الثنائي الى النشاط الفنيّ معبّرين عن حماسهم لاستقبال اعمال جديدة ترتقي بمستواها الى صوت شيرين وابداع النابلسي في التوزيع، بعد تعاونهما معًا في مجموعة اغنيات ابرزها “عودتني الحياة” و”المترو”.

وكانت شيرين قد صرّحت في وقت سابق عن تحضيرها لألبوم غنائي من ٨ اغنيات، ستطرح اربعًا منها فيما تواصل العمل على انجاز القسم الثاني، في الوقت الذي وعد فيه زوجها حسام حبيب جمهور الفنانة بدويتو غنائي يجمعهما معًا ويكون مختلفًا عمّا قدماه سابقًا.

شيرين عبد الوهاب تنهي خلافها مع روتانا

كانت شيرين قد كشفت عن استعدادها لطرح أربع أغانٍ خلال الفترة المقبلة، من ألبومها الجديد الذي تعاونت فيه مع شركة “روتانا”.

وأضافت شيرين خلال تصريحات إعلامية: “إن شاء الله في أربع أغاني هينزلوا الفترة الجاية من ألبومي الجديد مع شركة “روتانا”، وبعدها أربع أغاني، يعني هيكون مقسّم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة الفترة الجاية”.

وهذا التعاون الذ أعلنت عنه شيرين عبد الوهاب يؤكد انتهاء الأزمة بينها وبين شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش حاليا حياة فنية ناجحة، وذلك بعدما قدمت مجموعة من الحفلات الناجحة في الدول العربية ، واستعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأحيت شيرين عبدالوهاب وشاركت بالعديد من الحفلات الغنائية مؤخراً أبرزها حفل “روائع الموجي” لتكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي وقامت بغناء عدد من أشهر أغانيه منها “أنا قلبي ليك ميال” للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وشاركها الغناء نخبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.

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