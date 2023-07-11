عايدة رياض تكشف السر الحقيقي لدخولها السجن.. وتفاصيل «جنونية» عن طليقها محرم فؤاد وضربه الشديد لها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:54 مساءً - أسرار وتفاصيل خاصة، كشفت عنها الفنانة عايدة رياض، بشأن قصتها مع الفنان الراحل محرم فؤاد، بداية من ارتباطهما ثم زواجهما، حتى الانفصال بعد سنوات طويلة، بسبب نشوب بعض الخلافات بين الطرفين.

قصة حب محرم فؤاد وعايدة رياض

خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، روت عايدة رياض كواليس تعارفها على الراحل محرم فؤاد، موضحة أنها كانت تقدم أحد العروض المسرحية بمسرح عبد الوهاب في الإسكندرية، ومن ثم حضر الثاني رفقة الفنان الراحل عمر خورشيد، وطلبوا من مدير المسرح مقابلتها.

وتابعت عايدة: «محرم قالي يا عايدة أنا عايزك تقدميني في حفلة بكرة في المسرح هنا، وتاني يوم عمر خورشيد طلب مني أقدمه، بعدها محرم طلب مني عدم تقديم عمر، وعرفت إنه معجب بيا من مدير المسرح».

تطورات عديدة ومحاولات التقرب أقبل عليها محرم فؤاد، لإظهار إعجابه لعايدة رياض، قبل أن يدعوها على على الغداء بعد مرور أسبوع من المقابلة الأولى، وهو ما لم تتوقعه الأخيرة: «ماتخيلتش إنه معجب بيا وعاوز يتجوزني، إزاي ده محرم فؤاد يعني، وطلبت منه مهلة علشان أكلم بابا آخد رأيه».

غيرة شديدة من محرم فؤاد على عايدة رياض

بخلاف حبه الشديد لها، فإن محرم فؤاد كان شديد الغيرة أيضًا على عايدة رياض، وهو ما كشفته في تصريحاتها، موضحة أن ذلك الأمر دفعه لضربها خلال فترة الخطوبة في إحدى المرات، «أخدت علقة سخنة منه في لندن، بسبب إن الولد اللي كنت بحبه بعت حد من صحابه ليا هناك، وجالي تليفون من صديق بيطلب مني إن أرجعله، ومحرم سمع المكالمة، وكان في حالة جنون وضربني».

السبب الحقيقي لدخولها السجن

وروت الفنانة عايدة رياض قصة حبسها بسبب هذه الأموال، حيث قالت إن الشرطة قبضت عليها من المنزل بسبب 100 دولار مزيفة، وقال محرم فؤاد زوجها: “مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض”.

وأوضحت الفنانة عايدة أن بعد هذه الحادثة نشرت الصحافة إشاعات أنه تم القبض عليها في فيلا أو شقة مفروشة، وقالت: “أكتر حاجة ضايقتني إن السوشيال ميديا كتبت عني أني كنت في فيلا أو شقة مفروشة وحاجات رهيبة بعد قضية القبض علي”.

وأضافت: “أنا كنت مظلومة في القضية دي، الست اللي اتهمتني إني أديتها 100 دولار مزورة طانت زوجة مخرج، ولما وصلنا للمديرية محرم فؤاد أتفاجئ إن في مكالمة تليفون من الست زوجة المخرج بتقول لي إزيك وكلام عادي مفيهوش أي حاجة”.

وأضافت الفنانة عايدة رياض أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى متابعة ومراقبة لشهور وبعد 4 شهور تمكنوا من القبض عليها من منزلها.

وأكدت الفنانة عايدة رياض أن الصحافة شوهت سمعتها بسبب عدم التأكد من معلوماتها، حيث قالت: “لما اتقبض عليا مكنتش حاسة بالدنيا ولما رحت المديرية كل واحد بدأ يألف ويكتب اللي هو عايزه، وكانوا مفروض يكتبوا إنهم واخدني من بيتي مش في وضع غلط وأنا اتعرضعت للظلم”.

وأشارت الفنانة عايدة رياض إلى موقف محرم فؤاد من هذه القضية، إذ أكدت أنه وقف بجانبها طوال المحكمة وترافع عنها، وقالت: “محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وكنت ممكن أرجع على طول ولكن بسبب الخناقة مروحتش البيت، بس هو كان عنده حق واترافع عني في المحكمة وكان في ضهري”.

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