دموع نبيلة عبيد في فيلم تسجيلي عن "قزاز" بمهرجان السينما العربية

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد شهادتها عن المنتج السينمائي الراحل محمد قزاز ، ضمن عنه يجري تصويره ليُعرض في الاحتفالية التي ينظمها مهرجان السينما العربية بدورته الأولي بمدينة شرم الشيخ تكريما لمسيرته.



واستقبلت نبيلة عبيد نجلي المنتج الرائد " عمرو" و"يوسف" قزاز ، ولم تتمالك دموعها وهي تحكي أمام الكاميرا عن علاقتها الإنسانية الطويلة بمحمد قزاز، أول سعودي يتخرج في معهد السينما بمصر ، وعن مواقفه النبيلة معها ، وكيف كانت تعتبره مستشارها الأمين وتلجأ إليه وتستشيره في كل أمورها الفنية والشخصية ، ودائما ما كان يرشدها إلى القرار الصحيح.



نبيلة عبيد

ونجحت أسرة محمد قزاز في الحصول على شهادات مهمة من عدد كبير من مشاهير السينما والميديا في مصر والعالم العربي الذين ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع المنتج الراحل كشفوا فيها عن جوانب مهمة من سيرته كواحد من أبرز المنتجين طوال أكثر من ثلاثين سنة قدم فيها أعمالا تعد من العلامات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

كشفت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن تأجيل دورة المهرجان التي كان مقررا لها منتصف شهر يوليو الجاري.

الموعد الجديد لمهرجان السينما العربية بعد التأجيل

على أن يكون تأجيل الدورة لأسابيع قليلة فقط، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في سبتمبر المقبل تحديدًا.

مهرجان السينما العربية

أسباب تأجيل مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

ويأتي التأجيل بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته وللخروج بدورته الأولى بأفضل صورة ممكنة وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا.

مع الوضع في الحسبان تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديد بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة. وستصدر إدارة المهرجان بيانات لاحقة بشأن الترتيبات القادمة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لإرسال الدعوات بالموعد الجديد.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى منتصف يوليو الجاري.

الفيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو و إخراج نضال سعد الدين قوشحة، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الإبداعية التي حققها نزار قباني خلال مسيرته.

وقال ياسر الغانم، منتج الفيلم، أن نزار قباني شاعر عربي معروف في كل الوطن العربي، وكان عروبيا بامتياز ولا يجب أن تمر ذكرى مئويته دون الاحتفال بها.

أردف، لذلك نفتخر بأننا صنعنا فيلما تكريميا عن شاعر سوري كبير مثل نزار قباني، وسوف نقدمه للجمهور السوري والعربي بأفضل صورة.

وقال، نتشرف بأن يكون الاحتفاء بنزار قباني عربيا، من خلال وجوده في العديد من المهرجانات السينمائية العربية، وسيكون أولها في مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ.

الفيلم سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، إشراف عام ياسر الغانم، تعاون فني يزن أنزور، مدير إنتاج سمير مصطفى، مخرج منفذ خالد فرنجية، مشرف إنتاج حسن غانم، مدير الإضاءة جمال مطر، موسيقى عدنان فتح الله، غناء غادة عمر، مكساج سامر شالاتي.

وتنطلق الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ يوم ١٥ يوليو الجاري، وتستمر الفعاليات حتى ٢٠ يوليو، بحضور نخبة من رموز السينما المصرية والعربية.