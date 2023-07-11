موسم الجيمرز 2023| حماقي يفتتح حفلاته الصيفية في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق موسم الجيمرز 2023 في أراضي المملكة العربية السعودية، بمجموعة من الحفلات الغنائية لكبار مطربي العالم العربي والعالمي.

موعد حفل حماقي في موسم الجيمرز

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد حماقي في ليالي موسم الجيمرز 2023 الغنائية، يوم الجمعة ببوليفارد سيتي في العاصمة الرياض.

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

تفاصيل أحدث أغاني حماقي فضوله المكان

كان قد طرح حماقي حديثًا أغنية “فضوله المكان”، والتي قاربت على تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم، وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول ويا ليل ليل بينا وطول ايوة اللي بيصبر بينول قلبي خلاص لاقى حضن وبيت فضوله المكان وسعوا لو نوره بان وزعوا فل وياسمين بدعوا اعمله ايه دة او على الجمال اسمه بسأل سؤال اوله هل في احتمال توصوا للي احنا فيه الحلوين ليهم تركيبة وانا صادفت اشكال والوان بس حبيبي له طله رهيبة جنبه ماحدش فيكوا يبان فضوله المكان وسعوا لو نوره بان وزعوا فل وياسمين بدعوا علولنا شوية المزيك دقات قلبي بترقص ليه دة مسح الكل بأستيكا