جوري بكر: نزلت المناطق الشعبية بسبب “جعفر العمدة”

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة جوري بكر، العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "أضا أخف من أضا"، على راديو إنرجي 92.1.



وتحدثت جوري بكر عن نجاح شخصية "وداد" في مسلسل رمضان "جعفر العمدة"، وقالت: "كنت متوقعة ان المسلسل هيكون حلو بس مكنتش متوقعة الضجة الكبيرة اللي حصلت، الضجة اللي حصلت كمان لدوري كانت كبيرة، أنا حتى الآن مخضوضة منها جداً حاجة كنت بحلم بيها من 15 سنة من أول ما بدأت".



وتابعت حديثها عن شخصية وداد، وقالت: "شخصية وداد موجودة في الشارع، نزلت بعض المناطق الشعبية ومنها السيدة زينب اتعرف على الناس هناك".



وبسؤالها عن موقف زوجها من الشخصية، قالت: "زوجي مكنش مصدق الدور أو أني أقدم الشخصية دي، أنا شخصية وداد أثرت عليا جداً".



وتابعت: "المخرج محمد سامي هو من الذي اكتشفني في مسلسل البرنس، وللأسف مكنش ليا نصيب مشاركته في مسلسل نسل الأغراب".



وبسؤالها عن مسلسل الاختيار ورفضها المشاركة به، قالت جوري بكر: "أنا أترشحت لمسلسل الإختيار 3 واتقال إني اعتذرت عن الدور بس ده محصلش أنا معتذرتش عنه، حد تاني قام بيه".

وكشف جوري علاقتها بالسوشيال ميديا، وقالت: "أنا مضطرة اني اكون موجودة على السوشيال ميديا هي الحاجة الوحيدة بتخليك متواصل مع كل حاجة، ولكن بكرة اللي بيحصل على السوشيال ميديا و الجانب السيء فيها وهذا سبب إغلاقي للتعليقات".

وكشفت عن رغبتها في تقديم أدوار مع عدد من المخرجين منهم بيتر ميمي، شريف عرفة، كاملة أبو ذكرى، والمخرج محمد سامي مجدداً.



وعن النجمات، قالت جوري بكري: "نفسي أمثر مع منى زكي، و نيللي كريم، والنجوم الفنان كريم عبدالعزيز".



وكان راديو إنرجي 92.1 أعلن عن استضافة عدد من نجوم الشباب الذين تألقوا خلال الفترة الأخيرة وخاصة في الموسم الرمضاني تحت اسم "نجوم بكرة"، ومن المقرر استضافتهم على مدار الأسابيع القادمة على مدار حلقات برامج إنرجي المختلفة.