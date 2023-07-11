"تعرف عني ايه" .. جديد محمد عدوية على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محمد عدوية، أغنية جديدة بعنوان “تعرف عني ايه”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "تعرف عني ايه" من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.

وكان قد طرح محمد عدوية، آخيرًا، أغنية “ع وضعنا” بمشاركة والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، والفنان محمد رمضان، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:" احنا في حتة وانتوا في حتة

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل

احنا الواحد منا بستة

يا ليل يا عيني يا لييييل

خمسة علينا من العين

ياللي معاك القرش خلي بالك الأيام ضحكتلك

صرفت على ناس متسواش ضحكتلك

بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك

عشان تبعزق وتصرف على الردي مالييييك

متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش

سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش

ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش

إحنا في حته وانتوا في حته

إحنا الواحد منا بستة

نركن كله كله عالدكة

إحنا ملوك في أي حتة

معانا مـ الكاش وكتير مـ الكاش

مفيش مفيش مفيش ببلاش

عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش

على وضعنا لحد مانقابل ربنا

ولا حد فيكوا في يوم هزنا

ومهما تقولوا لا مش زينا

شوفنا اللي ميتشافش

وانا جامد ايوة انا مبخافش

يا اللي حدفتوا عليا الطوب

لسه متخلقشي حد يحاسبنا غير ربنا

لسه متخلقشي حد يفكر يتعرضلنا

لسه متخلقشي زينا زينا على وضعنا

لسه متخلقشي حد يفكر يدخل ارضنا

مهما بنعلى منعيشهاش

ولاد أصول منكبرهاش

قد القول مش أي كلام مش عالفاضي منعيشهاش

على وضعنا على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا من سنين على وضعنا معلمين

من صغرنا مأصلين والرجولة في الوريد

كدة او كدة احنا جامدين احنا مفيش مننا اتنين

ولا حتى لينا زي خمسة علينا من العين ".