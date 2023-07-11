طرح البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان البوستر الدعائي للعمل، استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

وكان تصدر البرومو التشويقي لفيلم “ع الزيرو”، بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووذلك تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان

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وظهر خلال البرومو العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن والحركة، فظهرت مجموعة تحاول ضرب محمد رمضان وسرقة شنطة منه إلا أنه يحاول الهرب منهم ويضربهم ويقوم بالجري من فوق كوبري، كما شهد البرومو تدمير إحدى السيارات.

وكانت روجت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، حيث شاركت الجمهور صورًا من الكواليس ظهر خلالها رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم والمخرج ماندو العدل.

حرص الفنان محمد رمضان على كشف الموعد الجديد لطرح فيلمه الجديد “ع الزيرو” بعد خروجه من موسم عيد الأضحى لعام 2023.

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وأكد محمد رمضان أنه من المقرر عرض الفيلم فى جميع السينمات بشهر يوليو 2023.

ع الزيرو

وكان حرص الفنان على التعليق بشأن البيان الذي أصدرته شركة “العدل جروب” تؤكد فيه خروج فيلمه الجديد “ع الزيرو” من موسم عيد الأضحى لعام 2023 وعرضه في ميعاد آخر.

وأكد محمد رمضان قائلًا" ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العظيم".

محمد رمضان ونيللي كريم

محمد رمضان وماندو العدل

وأصدرت العدل جروب بيانًا أكدت خلاله: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

محمد رمضان

وأضاف البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم إعلانه فيما بعد إن شاء الله".

جومانا مراد تشارك فى فيلم "ع الزيرو"

وتشارك النجمة جومانا مراد، فى فيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان الذي يواصل تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه في عيد الأضحي المقبل.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

وظهرت جومانا مراد فى كواليس الفيلم برفقة الفنان إسلام إبراهيم والطفل منذر مهران.

وكانت حرصت جومانا مراد على مشاركة جمهورها صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو"، عبر حسابها على تويتر.



جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل مهران

ونشر النجم محمد رمضان صورتها عبر حسابه وكتب عليها قائلًا: "وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه".



شخصية جومانا مراد

وتلعب الفنانة جومانا مراد فى الفيلم دور "وردة" وهى سيدة صاحبة نفوذ وهى صاحبة البانسيون الذى تدور داخله معظم أحداث الفليم الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل مهران

حمزة دراجون

ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.



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قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

جومانا مراد



أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

جومانا مراد



وكانت أكدت النجمة جومانا مراد، أنها لم تحتاج إلى أي ثنائيات فنية لكي تثبت نجاحها، موضحة أنها في البداية كانت بينها وبين الفنان سامر المصري ثنائية وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأضافت جومانا "مراد": "مش شرط اسمي يكون مرتبط بشخص تاني، بالعكس أنا بحب يكون نجاحي مستقل لوحدي والجمهور عارف الأعمال اللي قدمتها".

محمد رمضان يغازل جومانا مراد

شباك تذاكر

وتابعت جومانا مراد، أن اسمها يعد شباك تذاكر بالسينما، ولها جمهور وشعبية كبيرة في أي عمل تقدمه، مضيفة أن فيلم "كبارية"، من أهم 100 فيلم بالسينما المصرية، والعمل جعل الجمهور يعرف موهبتي الحقيقة وبه إسقاطات كثيرة ومجموعة من النجوم الكبار.

جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل مهران

وكانت أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل بابا المجال، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023، بطولة النجم مصطفى شعبان.

وأكدت جومانا مراد أنها لم تقدم أي أدوار شريرة سابقآ سوى آخر سنوات قليلة من خلال مسلسل خيانة عهد وبابا المجال، قائلة: "رغم أن شخصية مراسي شريرة لكن في أسباب دفعتها علشان تعمل كده وبخلي للشخصية مبررات علشان الناس تتعاطف معاها".

جومانا مراد

وأضافت أنها تبحث فى أعمالها عن الشخصية التي تستهويها وتكون جديدة ومميزة بالنسبة لها.

وتابعت جومانا مراد قائلة: "كانت في منافسة حلوة بيني وبين أبطال بابا المجال والناس في الآخر تعاطفت مع الشخصية أول ما مات ابنها وبعدها سمت نفسها بالسم علشان تروح مع ابنها في النهاية وكنت مبسوطة وأنا بعمل الشر".

جومانا مراد

وكانت أعربت الفنانة جومانا مراد عن حبها الشديد لمصر وتقديرها لها قائلة: "أنا اتربيت مع مصريين من وقت كنت طفلة منذ طفولتي وبعشق مصر وبحس إني مصرية وده مش كلام .. أنا بحس أن روحي مصرية والبلد دي ليها فضل كبير عليا وأنا مش بس متجوزة هنا أسرتي كلها هنا ولو سافرت بره مصر أسبوع بس مش بعرف بقول لازم أرجع ".

وقالت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء الثلاثاء، إن دورها الصعيدي في مسلسل عملة نادرة ليس الأول لها بل كان أول دور لها في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة الراحلة سهير البابلي وأن اللهجة المصرية هي لهجة "روح " وليست مجرد لهجة يمكن إتقانها.

اللهجة المصرية عبارة عن روح

وأضافت جومانا مراد: "دائماً بقول أن اللهجة المصرية مش معناها أني أتكلم مصري ممكن أي حد يتكلم مصري لكن اللهجة المصرية عبارة عن روح والمصريين عندهم روح خاصة بيهم واللي مش هيعرف ياخد الروح دي مش هيعرف يوصل للناس لان المصريين لديهم إيقاع سريع في الحياة مقارنة بالسوريين بالإضافة لخفة دم والمصريين متميزين بأمور كثيرة مش حكاية لهجة قد ماهي حكاية روح.

وعن دورها مع الفنان جمال سليمان قالت جومانا مراد: نجحت مع جمال سليمان في مسلسل الخيط الأبيض.. وده أهم سبب لقدومنا لمصر وقتها"، مشيرة إلى أن أصعب المشاهد كان مشهد النعش، معلقة: "كنت قلقانه إزاي هعمله وشيلت التراب وحطيته على راسي لأني قرأت عن تقاليد وموروثات الوفاة في الأرياف ".

نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان

وأشارت إلى أن دورها في شخصية "دميانه" في مسلسل عملة نادرة ونجاحها فيه هو توفيق إلهي، لافتة إلى أنها نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان وكانت مخاطرة صعبة ومرهقة جدا.

وتابعت جومانا مراد: "كنت بخرج من لوكيشن للوكيشن لشخصية مختلفة من عالم آخر أول مرة أقدم عملين في رمضان وهما شخصيتين عكس بعضهما البعض وكنت بقول إزاي أقدر أقدم الدورين بشكل مختلف وأقنع الناس بالاختلاف".

جومانا مراد

جومانا مراد :حبيت شخصية دميانة ومراسي

واختتمت: "حبيت شخصية دميانة ومراسي وأي دور بقدمه لازم أحبه لو محبتوش مش هعرف اعمله ولما بحس أن الشخصية خطفت قلبي بقوم بيها على طول وأنا شخصية " دميانه " صعبت عليا وتحملت الكثير وتعرضت لامور كثيرة وأنا تأثرت بها لدرجة اني عيطت وانا بقرأ الورق ".

جومانا مراد

جومانا مراد صاحبة نفوذ في"ع الزيرو" مع محمد رمضان