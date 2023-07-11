التفاصيل الكاملة حول أزمة علي الحجار ومدحت صالح

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الوسط الطربي حالة من الغضب والجدل فور إعلان المطرب علي الحجار وإتهامه للمطرب مدحت صالح بسرقة مشروعه الذي اطلق عليه عنوان100 سنة غنا، ليطق عليها المطرب مدحت صالح ويعلنه للجمهور بعنوان الأساتذة ، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الخليج 365 تفاصيل الأزمة بين عمالقة الطرب العربي مدحت صالح وعلى الحجار.

بداية الأزمة بين على الحجار ومدحت صالح

أعلن المطرب علي الحجار عن غصبه من الفنان مدحت صالح ، بشأن مشروع الغنائى الأخير، الذى يطلق عليه "الأساتذة"، والذى يعتبره المطرب على الحجار مأخوذا من مشروعه الذي اطلق عليه عنوان "100 سنة غنا".

وقال المطرب علي الحجار إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع "100 سنة غنا" هى فكرتى من الأساس، مشيرا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدا.

وأضاف الحجار: "مدحت صالح طلع فى برامج كتير وقال على الحجار أستاذى، مدحت يعلم مشروعى ويعلم الدراسة اللى أنا بعملها (100 سنة غنا)، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع (الأساتذة)، ده مشروعى واخده بالضبط كوبى بيست، فأنا فكرتى قائمة على الملحنين وليس المطربين.

وعن وجود نية للصلح مع مدحت صالح، قال الحجار:"إحنا مش عيال صغيرة اتخانقنا فى الشارع وبتصالحونا على بعض، الموضوع مش كده، تخيلى نفسك بتعملى رسالة دكتوراه بقالك سنين وتعبانة فيها، وفجأة واحد تانى ياخد نفس الرسالة ويسميها اسم تانى ويسمى نفسه الدكتور فلان، أمر موجع جد".

وأشار الحجار إلى أن مدحت صالح منذ أن احترف الغناء، يعتمد على غناء 6 أغنيات لنفسه، وتكون بقية الأعمال لمغنيين وملحنين آخرين.

ونوه الحجار بأنه اطلع على مقتطفات من حفل الأساتذة الذى أحياه مدحت صالح مؤخرا، وعقب: "هى هى حفلته اللى بيعملها دايما، مفيش حاجة جديدة حصلت، هو بيقول أنا هطور وأجيب الأغانى القديمة وأوزعها توزيع معاصر، ولا فيه أى حاجة حصلت".

رأي النقاد

علق الناقد الفني طارق الشناوي عن أزمة بين المطرب على الحجار والمطرب مدحت صالح،قائلا:" النجاح لا يجب أن يكون منقسمًا إلى اثنين، منوهًا إلى أن تلك المشروعات قومية وليست شخصية

ولفت الشيناوي إلى أن فكرة المشروعين – بغض النظر عن المسمى – تدور حول نفس المضمون وهو "الحفاظ على التراث مع تقديمه بصورة عصرية"، مشيرًا إلى أن الدائرة يجب أن تتسع لمزيد من الفنانين بخلاف "الحجار" و"صالح".

وتابع قائلا:"لابد أن تتسع الدائرة، ليس فقط للأسماء التي تخطر على بالنا مثل محمد ثروت ومحمد الحلو ومحمد منير، لكن لماذا لا يضم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي؟".

وشدد على أهمية البعد الاقتصادي للمشروع لضمان استمراره، إضافة إلى انتقاله لأماكن متسعة وتخصيص تذاكر للحضور؛ من أجل أن يحقق أفضل النتائج.

واختتم حديثه قائلا:"لا يمكن نطالب الدولة تعمل كل حاجة، لا بد من اتساع الدائرة لكل المطربين؛ حماقي ونانسي عجرم وإليسا، لابد أن يكون بعده عربيًا وليس مصريًا فقط".

قرار وزارة الثقافة حول الأزمة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بالفنان الكبير علي الحجار، في مكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية.

كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال "مشروع 100 سنة غنا"، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة ومن المتوقع أن يُشارك بالمشروع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب شباب الموزعين.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كافة المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، من خلال مسارح، وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.