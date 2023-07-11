ماجد المهندس يشارك في فعاليات موسم صيف عسير

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان ماجد المهندس في موسم صيف عسير المقام في المملكة العربية السعودية، وتضم فعالياته عدد من نجوم الغناء العربي والخليجي.

موعد حفل ماجد المهندس في موسم صيف عسير 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 13 من يوليو الجاري، على مسرح سمرة الذي يضم فعاليات موسم صيف عسير.

نبذة عن فعاليات موسم صيف عسير 2023

وكان قد أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عن انطلاق “موسم صيف عسير 2023″، الذي يعد أضخم حدث سياحي وثقافي وترفيهي في المنطقة، سيمتد الموسم من 30 يونيو الماضي وحتى 1 سبتمبر 2023م، تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

تستهدف فعاليات “موسم صيف عسير 2023” تنشيط أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص، ستشمل الفعاليات حفلات موسيقية ومغامرات رياضية وفعاليات ثقافية ومتنزهات طبيعية، وستكون مناسبة لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية لاستيعاب وخدمة زوار المنطقة.