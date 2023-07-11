محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "تعرف عني إيه"

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني ايه" وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه. واحتل مؤخرًا كليب على وضعنا تريند رقم "2" ، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ورمضان.