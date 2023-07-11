تعاون بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة

وفي سياق مختلف كان قرر نقيب الممثلين إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف"، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي اقرتها نقابة الممثلين من قبل.

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.