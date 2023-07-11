- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة والان مع تفاصيل الخبر
واتفق الثنائى خلال اجتماع جمعهما مع أعضاء مجلسى إدارة النقابتين على إنشاء وتأسيس شركة إنتاج مشتركة في تعاون بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
وفي سياق مختلف كان قرر نقيب الممثلين إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف"، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي اقرتها نقابة الممثلين من قبل.
وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.
فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
تعاون مشترك بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز