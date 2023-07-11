مي كساب تطلب الدعاء لوالدها بالشفاء.. أحلى حاجة فى حياتي

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الفنانة مي كساب جمهورها الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية.

حيث نشرت مي كساب صورة مع والدها من حفل زفافها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت مى، قائلة:"أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

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وكانت قالت الفنانة مي كساب، إنها تتمنى أن تجسد الشخصية الشريرة، لافتة أن أوكا أهدى إليها الكثير من الأغانى مثل أغنية "الطنطاوي مفيش زيه" في يوم زفافهما، وكثير من الأغاني التي يكتبها يهدي إليها كوبليهات منها.

مي كساب ووالدها

وأضافت أن نادي الزمالك مظلوم قائلة: “قرأت بوست النهاردة عجبني أوي بيقول إن نادي الزمالك شبه حياتنا بنقع ونقوم ونعافر وكل حاجة ضدنا وأحنا بنحارب، فهو ده نادي الزمالك”.

وأكدت أن التمثيل يجلب المال أكثر من الغناء، قائلة: "تحولت من المطربة اللي بتمثل إلى الممثلة اللي هتغني".

وأشارت إلى أن أكثر شيء يزعجها على مواقع التواصل الاجتماعي هو التدخل في حياتها الشخصية وأي شيء لا يخصهم.

وأكدت أن أكثر الأدوار التي ندمت عليها هو دورها في فيلم "شمال يا دنيا"، قائلة: "كان وقت الثورة وكنت عايزة أي شغل، وما اتعرضش في السينما بيتعرض على المنصات وكل ما أشوفه مش ببقى طايقه أشوف نفسي فيه".

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زوجي عنيد ومتمسك بآرائه:

وأوضحت أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق والدها الذي اكتشف موهبتها التمثيلية، مشيرة إلى أنه طلب من صديقه الكاتب إبراهيم عبدالمجيد أن يلحقها في أعماله، رغم أنها لم تكن محبة للتمثيل.

ووصفت زوجها أوكا بأنه عنيد ومتمسك بآرائه دائمًا حتى إذا حاولت إقناعه بشيء ما، متابعة أنها تود أن تغير شكل اللثة رغم محاولتها في إجراء 3 عمليات بها ولم يتغير شكلها، مؤكدة أن أكثر الأغاني القريبة إلى قلبها أغنية "ليالينا" للفنانة وردة الجزائرية.

مي كساب

وكشفت الفنانة مي كساب، أنها نجحت كممثلة أكثر من كونها مطربة، لافتة إلى أنها لجأت لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها بسبب فشلها في اتباع الأنظمة الغذائية.

أضافت، خلال لقائها مع قناة "العربية" اليوم الخميس، أن الدور الذي صنع اسمها هو شخصية "شوقية" في مسلسل "تامر وشوقية" الذي شاركها في بطولته أحمد الفيشاوي، مؤكدة رفضها التام تقديم أدوار الإغراء والإثارة، كما أنها تمنَّتْ أن تكون أغنية "بحبك أوي" للفنانة شيرين عبدالوهاب لها.

ردود أفعال زواجها من أوكا:

عقبت كساب على ردود الأفعال التي انتشرت وقت زواجها من أوكا بسبب فرق السن الكبيرة بينهما قائلة: "احنا بوء وبنقول حاجات مش مقتنعين بها وعند الواقع مش بنفذ وجوانا شوية كلاكيع"، مضيفة أنها تحرص على تعليم أبنائها صفة الصدق.

لفتت إلى أن أكثر موقف لا تستطيع نسيانه بسبب غيرتها على أوكا أنها راقبته وهو يقابل موزع موسيقي، وتفاجأ بها عنده، مؤكدة أن أصعب موقف مر عليها هو وفاة والدتها.