شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تعلن الانتهاء من تصوير فيلم "آل شلبى" بصورة وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ليلى علوى الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد آل شلبى الذى انطلق تصويره في شهر مايو الماضى، حيث نشرت ليلى علوى على حسابها بموقع "انستجرام" صورة من آخر يوم تصوير تحتفل مع أسرة الفيلم بالانتهاء من التصوير وعلقت:"فركش، مبروك وأن شاء الله يطلع على خير، هيوحشني الكرو".

فيلم "آل شلبى" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة وتحدث العديد من المفارقات.

وفى سياق آخر عرض للنجمة ليلى علوى فؤخراً فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره، والفيلم يسجل التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021.