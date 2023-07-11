شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: العلمين الجديدة تضاهى أجمل المدن فى العالم وستعيد بريق مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "إن هذا العام هناك الكثير من الفعاليات خلال مهرجان العلمين، حيث ستقام الكثير من الحفلات الغنائية بمشاركة مجموعة من المطربين الكبار من العالم العربي بأكمله، وهناك مسرح العلمين سيتم تقديم عدد من المسرحيات عليه".

وأضاف الفقى، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لدينا أيضا في مهرجان العلمين عدد كبير من الفعاليات الرياضية، والبطولة العربية للجودو، المقامة على هامش المهرجان، بالإضافة إلى العروض بالمظلات والطائرات التي ستجرى على مدار الـ 45 يوما".

وقال عمرو الفقى: "الشركة المتحدة لديها مجموعة من الشركاء، جميعهم يعملون بجد في تجهيز الفعاليات، ومصممون على أن تخرج كل فعالية بالشكل اللائق، وتم الاتفاق مع وزارتي الثقافة والرياضة على العديد من الفعاليات، الرعاة أيضا لم يقصروا، وكانوا متحمسين بشكل كبير للمهرجان".

وتابع: "دائما ما كانت الإسكندرية هي عروس البحر المتوسط، ومصيف دائم لكل الدول المجاورة لنا، ونأمل أن تعيد مدينة العلمين الرونق والبريق لمصر، فهي مدينة تضاهي أحدث المدن في العالم والمنطقة المحيطة بنا".