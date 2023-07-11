شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يُجدد تعاونه مع الملحن خالد سلطان فى أغنية "الحلو يمشي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجدد النجم أحمد سعد تعاونه مع الملحن خالد سلطان للمرة الثانية في أغنية جديدة، تحمل اسم "الحلو يمشي"، انتهى من تسجيلها مؤخرًا، تمهيدًا لطرحها في موسم أغاني صيف 2023، عبر موقع يوتيوب، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "الحلو يمشي" لـ أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر إطلاق حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل طرحها.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

يذكر أنّ الملحن خالد سلطان حقق نجاحات فنية بالتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، خلال الفترة الأخيرة، منهم عمر كمال وسارة الزكريا في كليب «يا بيبي»، وطارق الشيخ في «أنا الهيرو»، وكذلك أغنية «مشيتي ياما» التي قدّمها الفنان أحمد شيبة، ضمن أحداث مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما تعاون الملحن خالد سلطان، مع إسماعيل الليثي، في أغنية «أنا كبيرها» التي قُدمت ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، كما تعاون مع المطربة هدى، في أغنية «شغل البخور شغال» وآخرين.