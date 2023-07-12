شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عاما على قفز أحمد السقا من الشلال ليثبت حبه لمنى زكى فى أفريكانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 22 عاما على عرض فيلم " أفريكانو"، حيث عرض لأول مرة في 11 يوليو 2001 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وصورت أحداثه فى جنوب أفريقيا، ومازال الفيلم وقت عرض يتجمع الكل لمشاهدته ويرددون كلام النجم أحمد السقا لمنى زكى في الفيلم، وخصوصا قفزته الشهيرة عند الشلال وهو يقول لها " لو ده يثبت لك أنى بحبك"

والفيلم من بطولة: أحمد السقا و منى زكى و حسن حسنى و نشوى مصطفى وطلعت زين وأحمد عيد وتأليف أحمد أمين وقصة وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث فيلم "أفريكانو" حول بدر "أحمد السقا" وهو شاب طموح يبحث عن أحلامه، ويعشق عمله بجنون كطبيب بيطرى، ومعه صديقه عصام زوج أخته، وتأتى لهما الفرصة لتحقيق أحلامهما، بعد أن يعرف بدر أن عمه الذى يعيش فى جنوب أفريقيا قد مات، وترك له ثروة كبيرة، متمثلة فى حديقة حيوان مفتوحة مناصفة مع ابنته جميلة، ويذهبا هناك لاستلام الميراث، فيقابلا العديد من المصاعب، أولها أن الحديقة مديونة للبنك بمبلغ مليون دولار، وأن الحيوانات تواجه مشاكل مرضية وتقوم بمهاجمة الزوار، مما قد يتسبب فى غلق الحديقة.

يبدأ بدر فى معالجة الحيوانات بمساعدة المحامى الخاص بعمه وخادمه آدم، وتتوالى الأحداث حين يقع بدر فى غرام جميلة، ثم تتصاعد الأحداث عندما يكتشفوا جميعا أن هناك من منهم من يخونهم، ويصعب عليهم تحقيق أهدافهم.