شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا فى مهرجان العلمين الذى يقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

وعقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفي 2023، والتي تقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

وشهد المؤتمر حضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، فيما حرص عدد من نجوم الكرة على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مهرجان العلمين، ومنهم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وسيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحمد فضل نجم الأهلي السابق، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة للمهرجان.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة برعاية كل من البنك الأهلي المصري، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وشركة WE، والبريد المصري، وشركة حديد عز، باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض كافة فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم 13 يوليو ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE،. كما ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.