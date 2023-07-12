شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد بطلة فيلم "بلموندو" أمام حسن الرداد وتبدأ تصوير دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل هذا الأسبوع تحت قيادة المخرج ياسر سامى الذى تتعاون مع هاجر أحمد للمرة الثالثة بعد مسلسلى "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، و"النهاية" مع النجم يوسف الشريف

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وفى سياق آخر قاربت هاجر أحمد على الانتهاء من مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" حيث يبتقى لها مشاهد معدودة وتودع العمل الذى يضم عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبى" الذى تم عرضه عام 2021، وشاركت في بطولته إلى جانب على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.