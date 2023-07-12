شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يرقص على أغنية "مخاصماك" ويعلق مازحا: معمولة عشان تضايق الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان خالد الصاوى فيديو على صفحته الخاصة على فيس بوك وهو يرقص على أغنية "مخاصماك" للمطربة نوال التي تصدرت تريندات السوشيال ميديا مؤخرا، وعلق على الفيديو قائلا: "الأغنية معمولة عشان تضايق الرجالة وتنكد عليهم، الرجالة وهما بيسمعوا الأغنية".

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: "مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام" .