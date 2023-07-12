شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: أستقبل تعليقات خارجة على السوشيال ميديا وبقعد أعيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة جورى بكر، فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، والذى قدمت من خلاله شخصية وداد أمام النجم محمد رمضان، وذلك كواحدة من أبرز النجوم الذين لمعوا فى موسم رمضان الماضى.

ورحبت إسعاد يونس بضيفتها جورى بكر، ومازحتها قائلة: "إنتى عاملة قلبان على السوشيال ميديا"، وقالت جورى إنها تستقبل الكثير من التعليقات التي تتضمن كلمات خارجة على صورها على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "بتشتم فى الكومنتات بألفاظ وحشة، ولو شفت كومنت مش لطيف بقعد أعيط".

من جانبها علقت الفنانة إسعاد يونس على التعليقات المجهولة على السوشيال ميديا، وأنها قرأت خبر وفاتها وهى على قيد الحياة، مطالبة ضيفتها بعدم التركيز مع تلك التعليقات.