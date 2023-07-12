شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغني: الراحل علاء عبد الخالق كان شخصاً محبوباً راقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني، إن فرقة الأصدقاء كانت نقلة شديدة للموسيقى والغناء، خاصة أن تلك الفترة كانت تشهد وجود فرق أخرى مثل "المصريين " و " الفور إم " للفنان عزت أبو عوف والاختلاف الذي أسهم في ميلاد فرقة الأصدقاء، ونجاحها أن الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي أخذوا الفرقة في "حتة تانية" مقارنة بالفرق الأخرى ولامست قلوب الجماهير بكلمات الأغاني .

وأوضحت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on، أن الفنان الراحل علاء عبد الخالق كان شخصاً محبوباً راقياً رغم كونه غير اجتماعياً وبيتوتي.

وتابعت منى عبد الغنى أن عائلة علاء عبد الخالق كانت متعجبة من حالة الحب الكبير التي كشفت عنها الأيام لصالح الراحل من قبل الأصدقاء والجمهور.