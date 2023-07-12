شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة حنان: علاء عبد الخالق كان كتلة من " الإحساس " وكان شخص هادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة حنان، إن الراحل علاء عبد الخالق كان زميل معهد وأنه كان شخص هاديء وليس اجتماعياً والتقينا مع الموسيقار عمار الشريعي وبعد تفكك الفرقة لم نفترق وظل رفيق العمر في رحلتي.

وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الراحل كتلة إحساس ومشاعر وفنان معنى الكلمة وإنسان قبل الفنان .

فيما كشفت الفنانة منى عبد الغنى، أن الراحل كان محباً للخير وفي الخفاء وهو ماجناه بعد رحيله حيث تبنى أناس كثر بعد وفاته مثل عمل عمرة له وإخراج صدقات على روحه حيث جنى الخير الذي فعله في الخفاء أثناء حياته.