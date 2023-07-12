شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: بدأت موديل فى دبى ثم مذيعة.. ومحمد سامى قدمنى فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة جورى بكر، فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، والذى قدمت من خلاله شخصية وداد أمام النجم محمد رمضان، وذلك كواحدة من أبرز النجوم الذين لمعوا فى موسم رمضان الماضى.

وخلال اللقاء قالت جورى بكر إنها بدأت حياتها بالعمل "موديل" فى دبى، ثم مذيعة وقدمت الكثير من البرامج فى الإمارات، منها برنامج "الفنون القتالية" أول برنامج لها، مضيفة: "وكانوا عايزين واحدة ترتجل من غير قراءة، وكان تحدى كبير واتوفقت فيه، بعد كدة قدمت برنامج هندى، وكنت بتكلم هندى شوية لأنى اتربيت على الأفلام الهندية، وخلال إحدى الحلقات رقصت مع شاروخان".

وتابعت جورى بكر: "من زمان نفسى أمثل، كان حظى كويس لما اشتغلت فى مسلسل البرنس مع محمد سامى وهو اللى قدمنى، ودايما كنت بتواصل معاه وأقوله لو فيه فرصة ليا قولى، لغاية ما كلمنى على البرنس ونزلت مصر وقتها".