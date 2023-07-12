شكرا لقرائتكم خبر عن حصول فيلم ريدلى سكوت وخواكين فينيكس Napoleon على تصنيف R.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon، علي تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة R، تكون من بداية 15 عاما، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.



Napoleon

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم Napoleon، أول فيديو ترويجى للفيلم المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و38 ثانية على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل.

وظهر في الفيديو بطل العمل النجم العالمى خواكين فينيكس الذى يلعب الشخصية الأساسية في العمل نابليون بونابرت، كما كشف الفيديو عن ظهور أهرامات الجيزة وأبو الهول في الفيديو الترويجى، العمل سيطرح في 22 نوفمبر المقبل.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.