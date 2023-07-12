شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر توجه التحية لزوجها فى "صاحبة السعادة": سمح لى آجى النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة جورى بكر فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، الذى قدمت من خلاله شخصية وداد أمام النجم محمد رمضان، وذلك كواحدة من أبرز النجوم الذين لمعوا فى موسم رمضان الماضى.

وقصّت جورى بكر كواليس لقائها النجم عمرو دياب خلال إحدى حفلاته فى الساحل بعد دعوة أبطال المسلسل للحفلة، وقالت: "كنت فى حفلة الساحل، بيسلم على كل أبطال المسلسل، ولم أتوقع أن يوجه لى التحية، وفجأة قال: "أومال فين وداد اللى كانت عاملة قلق فى المسلسل؟".

وأضافت أنها كانت تتوقع أن يكرهها المشاهدون فى المسلسل، لكنها تفاجأت بحب الناس للشخصية، وعلقت: "الناس بقت تجرى ورايا والأطفال بيقولولى طنط وداد ممكن نتصور معاكي".

وعن أعمالها المقبلة، قالت جورى بكر: "أنا منتظرة عمل كويس يجيلي، ويا رب أقوم بالسلامة ونرجع لجعفر العمدة تانى".

ووجهت جورى بكرى التحية لزوجها فى نهاية الحلقة قائلة: "جوزى سمح لى أجيلك، قالى أول قطر وانزلى على مصر".