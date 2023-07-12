شكرا لقرائتكم خبر عن على صبحى لـ"صاحبة السعادة": كل الممثلين جالهم دوار بحر فى "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان على صبحى، فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعماله مسلسل "تحت الوصاية" أمام النجمة منى زكى، وذلك كواحد من أبرز النجوم الذين لمعوا فى موسم رمضان الماضى.



على صبحي

وقال صبحى خلال اللقاء: "كنت طفل مشاغب وعامل مشاكل، وبفكر مكملش تعليمي، لغاية ما جابولى مخرج مسرح صاحب أخويا، اتكلم معايا، ومن ساعتها بشتغل مسرح".

وأضاف: عملت مسرح شارع، وجسدت شخصة المهرج فى 2009، وهو قريب من شخصيتى فأنا شخص بحب الهزار وطاقتى عالية، واتعملت سيرك".

وحول كواليس "تحت الوصاية" قال: "كل الممثلين جالهم دوار البحر، لأنه ملوش كبير". وعن وقوفه أمام منى زكي، علق: "كنت بخرج بره المشهد عشان اتفرج على تمثيل منى زكى".

وتطرق إلى فيلم على معزة وإبراهيم، الذى نال عنه جائزة أحسن ممثل من مهرجان دبي، قائلا: "لم أتوقع جائزة أحسن ممثل خاصة أنه كانت هناك أفلام كبيرة منافسة".