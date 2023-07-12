شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب: كنت موظفا فى شركة الكهرباء وقدمت استقالتى من أجل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، السيناريست والممثل أحمد عبد الوهاب، فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعماله مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" أمام النجمة يسرا، وذلك كواحد من أبرز النجوم الذين لمعوا فى موسم رمضان الماضى.

وقالت إسعاد يونس فى تقديم "عبد الوهاب": "مؤلف شاطر وممثل شاطر.. صاحب شخصية النقيب حسام فى مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة".

وعن علاقته بالكتابة والتمثيل، وهل يمكن أن يكتب لنفسه شخصية يمثلها قال عبد الوهاب: "لو عارف إنى همثل الدور مش هعرف أكتبه".

وصرح أنه عمل موظفا حكوميا في شركة الكهرباء قائلا: "كنت هتضرب في مرة من جزار عشان بقوله عليك وصلات كهرباء متأخرة، وقدمت استقالتى لأنى محستش إنه مكانى".