شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تبدأ جولتها الغنائية فى لندن بدلا من أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير النجمة مادونا حاليا على طريق التعافي من أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، إذ أعلنت أنه سيتم إعادة تحديد مواعيد جولتها الغنائية تحت عنوان "الاحتفال" في أمريكا الشمالية في وقت لاحق.

لكن ستبدأ الجولة وفق الجدول الجديد في أوروبا بدلا من أمريكا الشمالية، لتنطلق من لندن يوم 14 أكتوبر المقبل وتستمر عبر البر الرئيسي الأوروبي لمدة 7 أسابيع قبل أن تنتهي بتاريخين آخرين في لندن يومي 5 و 6 ديسمبر.

كان من المقرر استئناف جولة أمريكا الشمالية في 13 ديسمبر في بروكلين، لكن حالة تلك التواريخ غير واضحة.

وكتبت المغنية البالغة من العمر 64 عامًا في منشور عبر حسابها بانستجرام "شكرًا لكم على طاقتك الإيجابية، وصلواتكم وكلماتكم من الشفاء والتشجيع، أنا على طريق التعافي وممتنة للغاية لكل النعم في حياتي، وينصب تركيزي الآن على صحتي وأن أصبح أقوى وأؤكد لكم، سأعود معكم في أقرب وقت ممكن، وتتمثل الخطة الحالية في إعادة جدولة حفلات أمريكا الشمالية لنبدأ في أوروبا أكتوبر المقبل.

وجاء في إعلان لاحق من الشركة المنظمة للحفلات: المحطة الأولى من "جولة الاحتفال" في أمريكا الشمالية قد تم تأجيلها للأسف، وسيتم الإعلان عن التواريخ التي تمت إعادة جدولتها في أقرب وقت ممكن، وننصح المعجبين بالاحتفاظ بتذاكرهم لأنها ستكون صالحة للمواعيد الجديدة بمجرد الإعلان عنها ".

وكانت ملكة البوب العالمية مادونا دخلت إالمستشفى، بعدما عُثر عليها فاقدة للوعى، ليكتشف الأطباء إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة.