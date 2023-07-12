ابنة إيمان البحر درويش تكشف تطورات حالته الصحية.. ملامحه تغيرت بالكامل (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، تطورات حالته الصحية، بعدما أثارت ضجة الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعىي، بعد نشرها لصورته على فراش المرض.

وقالت عن حالة والدها: “هو تعبان من سنة ونص أو سنتين، بعد أزمة حصلت وموجود في البيت مش في المستشفى، وأطالب الجميع بالدعاء لوالدي، البعض التواصل مع والدي ومن بينهم مصطفى كامل، لكن لحد دلوقتي متواصلتش معاه”.

وأضافت أمينة درويش، مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر: محدش تواصل مع أبويا نهائي منذ فترة مش فاكرة قد إيه. وأنا مردتش على حد من إمبارح خالص ومعملتش أي اتصال مع أي حد، بس فعلا في ناس حاولوا يتواصلوا معايا كتير جدًا«.

وكانت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش نشرت صورة لوالدها، وهو على سريره، ويبدو عليه أن حالته الصحية متأخرة، وتغيرت ملامحه بالكامل، إذ فقد كثيرًا من وزنه.

وعلقت أمنية على الصورة قائلةً: «سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش»، الذي أصبح ملازمًا لسرير المرض.

تدخل نقيب الموسيقيين

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنه حاول الاتصال بابنة الفنان إيمان البحر درويش بعد هلمه بتدهور حالته الصحية.، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات له

وأضاف مصطفى كامل، في تصريحات تلفزيونية، أنه فوجيء بصورة المطرب إيمان البحر درويش، التي تظهر تدهور حالته الصحية من خلال رسالة من صحفي، وعلم منها أن ابنة إيمان البحر درويش، هي من قامت بنشرها.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن جميع الخلافات الخاصة به مع الفنان إيمان البحر درويش تم حلها في 2019، وأنه تقابل مع درويش في مجلس الدولة وتم حل جميع المشكلات.

وأكد مصطفى كامل إلى أن علاقته بـ إيمان البحر درويش جيدة، وأنه حاول الاتصال بالفنان من الدقيقة الأولى والتواصل مع أسرته، لافتا إلى أنه كان يتحدث مع الفنان هاني شاكر، منذ دقائق، لعلاج الفنان إيمان البحر درويش.

وعاني الفنان الراحل محمد فوزى أيقونة الفن المصري الذي لقب بـ "رائد الموسيقى الشابة والمتجددة" من نفس مرض الفنان إيمان البحر درويش.

