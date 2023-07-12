شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حلاوة" أشهر كلماته فى السينما.. ذكرى ميلاد مظهر أبو النجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النجا، حيث أنه من مواليد 12 يوليو وأشتهر بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية، إلا أن أشهر أدواره ربما التي ظلت في الذاكرة إلى الآن هي: " يا حلاوة "، والذى اشتهر بها على مدار سنوات منذ قدمها خلال دوره الشهير في فيلم "شياطين للأبد" الذى قام ببطولته الزعيم عادل إمام.

شارك مظهر أبو النجا فى ما يقرب من 100 فيلم سينمائى إضافة إلى أعمال مسرحية عديدة وأيضاً تليفزيونية، إلا أن أعماله السينمائية هى التى حظيت بشهرة أكبر.

انطلق مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذى اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة فى أحداث فيلم "شياطين للأبد"، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود، ونال شهرته من خلال الكلمات التى رددها فى الأحداث وهى "يا لهوى" و"يا خرابى" و"يا خراشى" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة فى الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا غير متوقع على الإطلاق، وانطلق بعدها وقدم العديد من الأفلام منها.

ومن أبرز مسرحيات مظهر أبوالنجا "موزة وتلات سكاكين، وزوج في المصيدة، واتجه عام 1971 إلى مسرح الريحاني وقدم كممثل عدة مسرحيات منها، "باي باي" و"الملاك الأزرق" و"الأخوة الأندال".

وشارك أبو النجا سينمائيا في العديد من الأفلام، وتميز بخفة ظله الكبيرة وكانت تلازمه عبارة شهيرة في كافة أعماله وهي "يا حلاوة"، ومن أبرز أفلامه، "لمؤاخذة يا دعبس" و"المشاغبون في البحرية" و"المخطوفة" و"الغني والفقير".

تزوج الفنان مظهر أبو النجا من الفنانة آمال حلمي، وتعرف عليها عن طريق مسرحية "دلوعة يا بيه"، التي شاركا فيها سويا، وبدأت قصة الحب بينهما، ورغم رفض والدها زواجها من أبوالنجا إلا أنه وافق بعد تمسكها به بشدة، وانجبا بعد ذلك 4 أبناء.

رحل مظهر أبو النجا عن دنيانا يوم 1 مايو عام 2017 داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض حيث عانى من مرض الفشل الكلوي في الفترة الأخيرة قبل وفاته، وتنبأ بوفاته قبل فترة من رحيله، وأوصى شقيقته بمكان دفنه .