شكرا لقرائتكم خبر عن راين ويلسون: لم أكن سعيدا أثناء تصوير مسلسل The Office والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم مسلسل The Office راين ويلسون أنه كان "غير سعيد في أغلب أوقات" تصوير المسلسل الكوميدى الشهير، حيث لعب ويلسون دور دوايت في النسخة الأمريكية الجديدة من كوميديا The Office لريكي جيرفيه، حيث ظهر في جميع المواسم التسعة من العرض من 2005 إلى 2013.



راين ويلسون

في مقابلة جديدة مع Bill Maher’s Club Random podcast، كشف ويلسون أنه كان قلقًا بشأن آفاق حياته المهنية خلال الفترة التي قضاها في المسلسل، على الرغم من شعبيته الكبيرة، قال ويلسون: "عندما كنت في The Office، قضيت عدة سنوات غير سعيد لأننى كنت أشعر أن ما أقدمه لم يكن كافيًا، كنت أكسب مئات الآلاف، أردت الملايين، وكنت نجمًا تلفزيونيًا، لكنني أردت أن أصبح نجمًا سينمائيًا، وبالتالي لم يكن النجاح الذى احققه كافي".

وأضاف ويلسون قائلا:"هذا ما أنظر إليه الآن وأدركه الآن، أنا كنت أشارك في مسلسل ناجح، ترشح لـ إيمي كل عام، أجني الكثير من المال من العمل مع ممثلين بـ حجم ستيف كاريل وجينا فيشر وجون كراسنسكي، أنا في أحد المسلسلات التلفزيونية الرائعة، الناس يحبونه وينتظرونه، ولكننى لم أكن أستمتع بذلك ".

وأنهى ويلسون حديثه قائلا:" كنت أفكر لماذا أنا لست نجم سينمائي؟، لماذا لست جاك بلاك القادم أو ويل فيريل التالي؟، كيف لا يمكنني الحصول على مهنة سينمائية؟ لماذا ليس لدي هذه المميزات، ولهذا لم أتمكن من الاستمتاع بالعمل فى مسلسل The Office طوال الـ 9 مواسم".