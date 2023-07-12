شكرا لقرائتكم خبر عن 34 عاما على عرض مسرحية "وجهة نظر" للنجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 34 عاما على عرض مسرحية "وجهة نظر"، حيث كان العرض الأول في 12 يوليو 1989، والمسرحية مازالت وقت عرضها على شاشة التلفزيون يشاهدها الجميع و يضحكون على أفيهات النجم محمد صبحى، وقت عرضها في الأعياد و المناسبات.

مسرحية "وجهه نظر"، بطولة محمد صبحى، عبلة كامل، هناء الشوربجى، عزة لبيب، رياض الخولى، محمود أبو زيد، زينب وهبى، محمد عبد الحليم، مجدى عبد الحليم، شوقى طنطاوى وغيرهم من الفنانين، تأليف لينين الرملى، إخراج مسرحى محمد صبحى، إخراج تلفزيونى صفوت غطاس.

تدور قصة المسرحية الكوميدية حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.

ويعرض للنجم محمد صبحى، مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" كوميديا غنائية استعراضية وبطولة النجمة وفاء صادق، ومن فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.