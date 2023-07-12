شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع السينمائى محمود الدفراوى:طرح مرعى البريمو والبطة الصفرا أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ"الخليج 365" أن هناك فيلمين تم تحديد موعد لطرحهما في السينمات، مشيراً إلى أن فيلم "مرعى البريمو" بطولة النجم محمد هنيدى سيطرح في دور العرض يوم 2 أغسطس المقبل، لافتاً أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل سيطرح في السينمات يوم 9 أغسطس المقبل.

فيلم "البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

ويعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر"، حيث يجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".